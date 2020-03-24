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#وظائف شاغرة لدى طيران أديل في 3 مدن
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (3) وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “موظف عمليات”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، والدمام.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة لحمَلة الشهادة الجامعية في تخصص ذي الصلة، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 24 مارس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 أبريل 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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