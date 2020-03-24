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2020-03-24 وظائف إدارية للرجال والنساء بـ شركة بترو رابغ متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات “بترو رابغ” عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء للعمل في مدينة رابغ بمسمى وظيفي – زعيم مجموعة تخطيط المرافق – مهندس عمليات أول. ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وذلك حسب التفاصيل والشروط والمعلومات الموضحة أدناه: الوظائف الشاغرة : 1 – زعيم مجموعة تخطيط المرافق Advertisements درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية

عضو نشط في نقابة المهندسين المهنية

خبرة لا تقل عن خمس سنوات في إجراء التقييمات الاقتصادية ودراسات الجدوى والإعداد رابط التقديم :- اضغط هنا 2- مهندس عمليات أول درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية أو الكيمياء

من الناحية المثالية عضو نشط في نقابة المهندسين المهنية

شهادة في الاقتصاد أو ما يعادلها من خبرة عمل

10 سنوات خبرة في العمل في مصفاة العمليات البتروكيماوية. رابط التقديم :- اضغط هناتابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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