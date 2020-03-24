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2020-03-24 وظائف أكاديمية في عدة تخصصات بجامعة حفر الباطن متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت جامعة حفر الباطن عن طرح وظائف أكاديمية لحملة شهادة الدكتوراه ( أستاذ مساعد – أستاذ مشارك – أستاذ ) في عدد من التخصصات ، في ظل خطتها لتوطين الوظائف الأكاديمية الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين ، للعام الجامعي 1441 – 1442 هـ . موعد التقديم: Advertisements متاح الآن وللاطلاع على تفاصيل الوظائف وطريقة التقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا). تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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