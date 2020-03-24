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2020-03-24 وظائف للرجال والنساء لدى شركة الخطوط الجوية لحملة الدبلوم الفني متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية Saudia عن توفر وظائف فنية للرجال والنساء لحملة الدبلوم الفني بمسمى وظيفي – فني صيانة طائرات. ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وذلك حسب التفاصيل والشروط والمعلومات الموضحة أدناه: الوظائف الشاغرة :- – فني صيانة طائرات شروط التقديم :- Advertisements – الدبلوم الفني – يفضل رخصة (Airframe & Power plant license (A & P

– ترخيص أو شهادة معتمدة من الهيئة العامة للطيران.

– مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية. تنبيهات :- سيتم رفض الطلب إذا لم يتم إثبات المهارات المطلوبة من خلال:

– إرفاق شهادات المؤهل والسيرة الذاتية. رابط التقديم :- – عبر بوابة توظيف Saudia: اضغط هناتابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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