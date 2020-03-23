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2020-03-23 وظائف إدارية لدى شركة الزامل يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة الزامل للاستثمار الصناعي عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال للعمل في منطقة الخبر بمسمى وظيفي – مدير الأمن والصحة والسلامة -. ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وذلك حسب التفاصيل والشروط والمعلومات الواردة أدناه: الوظائف الشاغرة :- Advertisements – مدير الأمن والصحة والسلامة شروط التقديم :- – درجة الماجستير في الهندسة.

– NEBOSH ، ISO 9001 LA.

– خبرة 10 سنوات خبرة في صناعة النفط والغاز.

– مدقق رئيسي ISO 9001.

– شهادة مراقبة الجودة اللحام.

– معرفة كاملة بمعايير أرامكو السعودية ISO 14000 و OHSAS 18001. رابط التقديم :- – عن طريق موقع Zamil: اضغط هناتابع آخر أخبار فيروس كورونا covid19

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