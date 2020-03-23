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2020-03-23 10 وظائف إدارية للرجال والنساء لدى شركة العرض المتقن عبر طاقات بمسمى وظيفي ممثل خدمة العملاء متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة العرض المُتقن للتقنية والاتصالات عن توفر عدد 10 وظائف إدارية شاغرة للعمل في منطقة الرياض للرجال والنساء بمسمى وظيفي – ممثل خدمة العملاء – من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات). ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وذلك حسب التفاصيل والشروط والمعلومات الموضحة أدناه: الوظائف الشاغرة :- – ممثل خدمة العملاء Advertisements شروط التقديم :- – المرحلة الثانوية أو ما يعادلها.

– لا يشترط الخبرة السابقة. مميزات الوظيفة :- – راتب شهري: 5,500 ريال. رابط التقديم :- عبر بوابة طاقات من خلال الرابط التالي (اضغط هنا). تابع آخر أخبار فيروس كورونا covid19

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