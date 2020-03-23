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2020-03-23 وظائف هندسية ببرنامج يسر للتعاملات الإلكترونية للرجال والنساء يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن برنامج يسر للتعاملات الالكترونية الحكومية عن توفر وظائف هندسية شاغرة للعمل في منطقة الرياض بمسمى وظيفي – مهندس شبكات أول . ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وذلك حسب التفاصيل والشروط والمعلومات الموضحة أدناه: Advertisements الوظائف الشاغرة :- – مهندس شبكات أول شروط التقديم :- – درجة البكالوريوس في التخصص ذي الصلة.

حاصل على شهادة CCIE.

-شهادة CCNP.

-3-5 سنوات خبرة في نفس المجال.

تجربة الشبكة. رابط التقديم : اضغط هناتابع آخر أخبار فيروس كورونا covid19

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