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2020-03-23 وظائف عن بعد للنساء لحملة الثانوية العامة يشترط أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة رائدة عن توفر وظائف شاغرة للنساء العمل عن بعد من المنزل بمسمى وظيفي – خدمة عملاء – لحملة الثانوية العامة ومن ضمن الشروط العامة أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية وذلك حسب التفاصيل والشروط والمعلومات الواردة أدناه: الوظائف الشاغرة :- – خدمة عملاء Advertisements شروط التقديم :- – حملة الثانوية العامة

– بيئة عمل مناسبة للعمل من البيت

– إجادة اللغة الإنجليزية

– أن يكون مقر المتقدمة في حفر الباطن رابط التقديم :- اضغط هنا تابع آخر أخبار فيروس كورونا covid19

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