وظائف شاغرة في شركة الكفاح القابضة

2020-03-22

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الكفاح القابضة، المتخصصة بقطاعات المقاولات والبناء والإنشاء والتجزئة والقطاعات الخدمية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها ومشاريعها القائمة في محافظات المنطقة الشرقية.

وأبرزت شركة الكفاح، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي اتصالات.

– منسق الموارد البشرية والإدارية.

– مدير العلاقات.

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– محلل ائتمان.

– منسق العلاقات الحكومية.

– منسق الموارد البشرية.

– أخصائي موارد بشرية.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 مارس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 مايو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).تابع آخر أخبار فيروس كورونا covid19



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