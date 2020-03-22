وظائف شاغرة : وظائف خالية بشركة اوبال ايجيبت لجميع المؤهلات من الجنسين

نتابع عرض جديد الوظائف اليومية في مختلف التخصصات و لجميع المؤهلات، و نقدم اليوم عدد من الوظائف الخالية بشركة اوبال ايجيبت كبرى الشركات العاملة في مجال مستحضرات التجميل، و التي تعلن عن حاجتها إلى شغل بعض الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات، برواتب مجزية، و تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي:
وظائف اوبال ايجيبت
- مطلوب محاسب، و يشترط أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة.
- عامل بوفية، و يشترط مؤهلات متوسطة.
- مسئول تغليف هدايا،و يشترط مؤهلات متوسطة أو عليا.
- منادي بيع خارجي، و يشترط مؤهلات عليا أو متوسطة.
وظائف آخري:-
شروط ومزايا و طرق التقديم للوظائف
يشترط لجميع الوظائف المطلوبة أن لا يزيد السن عن 35 سنة، من الجنسين ما عدا مناديب البيع يشترط ذكور فقط، و نظام العمل 8 ساعات، للعمل بفرع الشركة بالغربية ” طنطا ” و توفر الشركة للراغبين مرتبات مجزية و تأمينات اجتماعية و غيرها من المزايا، و لمن يرغب في شغل الوظائف يرجى ملئ استمارة طلب الوظيفة، من خلال الرابط التالي: https://tinyurl.com/yxx77tx2
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