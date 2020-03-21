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2020-03-21 وظائف إدارية للرجال والنساء لدى شركة إريكسون متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة إريكسون عن وظائف شاغرة للرجال والنساء في مجال القانون للعمل في مدينة الرياض بمسمى وظيفي – مستشار قانوني أول – ومن ضمن الشروط العامة أن تكون المتقدم سعودي الجنسية وذلك حسب التفاصيل والشروط والمعلومات الواردة أدناه: الوظائف الشاغرة :- Advertisements – مستشار قانوني أول شروط التقديم :- ماجستير في القانون أو ما شابه

أكثر من 6 سنوات من الخبرة كمستشار داخلي للشركات و / أو كعضو في شركة محاماة رائدة ؛ يفضل أن تكون لديه خبرة ذات صلة بتكنولوجيا المعلومات و / أو صناعة الاتصالات والمعاملات عبر الحدود في بيئة متعددة الجنسيات.

الخبرة المطلوبة في “نماذج الأعمال الجديدة” مثل ترخيص المحتوى وخطط مشاركة الأرباح وما إلى ذلك.

الخبرة المطلوبة في مجال حقوق الملكية الفكرية والتجارية رابط التقديم : اضغط هناتابع آخر أخبار فيروس كورونا covid19 تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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