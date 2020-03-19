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وظائف إدارية للجنسين بـ الهيئة العامة للعقار

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2020-03-20

وظائف إدارية للجنسين بـ الهيئة العامة للعقار

للعمل في العاصمة الرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للعقار عن توفر وظائف إدارية شاغرة للعمل في العاصمة الرياض بمسمى وظيفي – مدير التفتيش – ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك حسب التفاصيل والشروط والمعلومات الواردة أدناه:

الوظائف الشاغرة :-

– مدير التفتيش

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شروط التقديم :-

  1. المسؤولية عن تنفيذ جميع المراجعات المفاجئة والمستقلة للعقارات في المملكة العربية .
  2. ضمان التزام أصحاب العقارات بالقواعد واللوائح.
  3. إدارة تصعيد حالات عدم الامتثال.

رابط التقديم :-

– عبر موقع linkedin:

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