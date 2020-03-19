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2020-03-20 وظائف إدارية للجنسين بـ الهيئة العامة للعقار للعمل في العاصمة الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت الهيئة العامة للعقار عن توفر وظائف إدارية شاغرة للعمل في العاصمة الرياض بمسمى وظيفي – مدير التفتيش – ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك حسب التفاصيل والشروط والمعلومات الواردة أدناه: الوظائف الشاغرة :- – مدير التفتيش Advertisements شروط التقديم :- المسؤولية عن تنفيذ جميع المراجعات المفاجئة والمستقلة للعقارات في المملكة العربية السعودية. ضمان التزام أصحاب العقارات بالقواعد واللوائح. إدارة تصعيد حالات عدم الامتثال. رابط التقديم :- – عبر موقع linkedin: اضغط هنا تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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