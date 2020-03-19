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#وظائف شاغرة في شركة سيمينس
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة بالمملكة في كل من الرياض، وجدة، والخبر.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. مهندس إعداد التقارير- مشروع المترو (للسعوديين/ الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة.
. محامي تجاري (جدة): درجة البكالوريوس في تخصصات: (القانون، الحقوق).
. مهندس مشروع (جدة): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.
. رئيس وحدة أعمال عمليات المشاريع والمنتجات (الخبر): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 مارس 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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