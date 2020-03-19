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2020-03-19 #وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية والفنية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات المتعاقدة معها في كل من الرياض، والجبيل، وجازان. وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . مهندس- صيانة (الجبيل). . مدير- إدارة المشاريع (جازان). . مدير- العمليات التقنية وتحسين الأداء (جازان). . أخصائي أول- مركز البيانات (الجبيل). . أخصائي أول- تقنية المعلومات (الجبيل). Advertisements . مشرف أول- الصيانة (جازان). . فني ثالث- الكهرباء والأجهزة (جازان). . مهندس- عمليات مونومر (الجبيل). . مهندس أول- كهرباء (جازان). . أخصائي أعمال الموارد البشرية (الرياض). . أخصائي ثاني- التكامل (الرياض). . مستشار ثاني- إدارة الأداء (الرياض). وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 مارس 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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