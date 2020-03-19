شكرا لقرائتكم وظائف إدارية للجنسين لدى مجموعة شيندلر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-03-19 وظائف إدارية للجنسين لدى مجموعة شيندلر للمواطنين حملة الثانوية العامة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت مجموعة شيندلر الألمانية للمصاعد عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء لحملة الثانوية في العاصمة الرياض بمسمى وظيفي – مسؤول التحصيل. ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك حسب التفاصيل والشروط والمعلومات الواردة التالية: Advertisements الوظائف الشاغرة :- – الشهادة الثانوية على الأقل.

– خبرة 3 سنوات في عمليات التحصيل.

– مهارات الحاسوب.

– مهارات التواصل.

– مهارات التركيز على خدمة العملاء. رابط التقديم : – – عبر موقع linkedin: اضغط هنا تابعنا على تواصل معنا على شارك الخبر











Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف إدارية للجنسين لدى مجموعة شيندلر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.