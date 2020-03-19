شكرا لقرائتكم 100 وظيفة شاغرة في شركة ديافرم بجميع المدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة ديافرم “Diaverum”، المتخصصة في تقديم الرعاية الصحية لمرضى الكلى، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للسعوديين، من حملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مراكز رعاية مرضى الكلى التابعة للشركة في المدن التالية: (مكة المكرمة، وجدة، والقنفذة، وعنيزة، وبريدة، وينبع، والنماص، والعمران، والرس، والدوادمي، ونمرة، وأبو عريش، وحفر الباطن، وبلجرشي، وأبها، وبيش، ونجران، والمدينة المنورة، والطائف، وخميس مشيط، والقوز، وبيشة، وعرعر، والخبر، وحائل).

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– صيدلي إكلينيكي (القنفذة).

– أخصائي التغذية العلاجية (بريدة).

– صيدلي إكلينيكي (مكة المكرمة).

– أخصائي التغذية العلاجية (مكة المكرمة).

– أخصائي التغذية العلاجية (ينبع).

– مشرف عيادة (مكة المكرمة).

– صيدلي إكلينيكي (عنيزة).

– صيدلي إكلينيكي (جدة).

– أخصائي التغذية العلاجية (جدة).

– ممرض غسيل الكلى (عدد 3 وظائف/ النماص).

– ممرض غسيل الكلى (عدد 3 وظائف/ العمران).

– ممرض غسيل الكلى (عدد 4 وظائف/ الرس).

– ممرض غسيل الكلى (عدد 3 وظائف/ الدوادمي).

– ممرض غسيل الكلى (عدد 3 وظائف/ نمرة).

– ممرض غسيل الكلى (عدد 3 وظائف/ أبو عريش).

– ممرض غسيل الكلى (عدد 4 وظائف/ حفر الباطن).

– ممرض غسيل الكلى (عدد 3 وظائف/ بلجرشي).

– ممرض غسيل الكلى (عدد 7 وظائف/ أبها).

Advertisements

– ممرض غسيل الكلى (عدد وظيفتين/ بريدة).

– ممرض غسيل الكلى (عدد 5 وظائف/ بيش).

– ممرض غسيل الكلى (عدد 4 وظائف/ ينبع).

– ممرض غسيل الكلى (عدد 3 وظائف/ نجران).

– ممرض غسيل الكلى (عدد 5 وظائف/ المدينة المنورة).

– ممرض غسيل الكلى (عدد 6 وظائف/ الطائف).

– ممرض غسيل الكلى (عدد 4 وظائف/ القنفذة).

– ممرض غسيل الكلى (عدد 7 وظائف/ خميس مشيط).

– ممرض غسيل الكلى (عدد 5 وظائف/ القوز).

– ممرض غسيل الكلى (عدد 4 وظائف/ عنيزة).

– أخصائي التغذية العلاجية (الطائف).

– أخصائي التغذية العلاجية (بيشة).

– صيدلي إكلينيكي (بيشة).

– صيدلي إكلينيكي (عرعر).

– مشرف عيادة (خميس مشيط).

– صيدلي إكلينيكي (الخبر).

– صيدلي إكلينيكي (الدوادمي).

– ممرض غسيل الكلى (عدد 7 وظائف/ حائل).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 مارس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 مايو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر