وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن بالدمام

2020-03-19

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الدمام.

وأبرزت إدارة المستشفى أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي التخدير (عدد وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصص تقنية التخدير.

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– أخصائي أول معلوماتية صحية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، وتقنية المعلومات، ونظم معلومات الكمبيوتر، والمعلوماتية الصحية، وإدارة المعلومات الصحية).

– أخصائي الأمن السيبراني: درجة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، وتقنية المعلومات الحاسوبية، وعلوم الكمبيوتر، وأمن تقنية المعلومات).

وأوضحت إدارة المستشفى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 مارس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 مايو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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