وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين بجامعة حفر الباطن

2020-03-19

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة حفر الباطن عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، على رتبة (أستاذ مساعد- أستاذ مشارك- أستاذ)، والمشغولة بغير السعوديين للعام 1441-1442هـ، لحملة شهادة الدكتوراه في عدة تخصصات، للعمل في عدد من كليات الجامعة.

وبينت الجامعة أن المستندات المطلوبة هي:

– سيرة ذاتية.

– نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية.

– نسخة إلكترونية من المؤهلات العلمية والدورات التدريبية وشهادات الخبرة العملية.

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– نسخة إلكترونية من السجل الأكاديمي لكل مرحلة.

– ويشترط للخبرات غير الحكومية إرفاق بيان يثبتها من التأمينات الاجتماعية وخطاب من جهة العمل موضحًا فيه بداية الخبرة ونهايتها باليوم والشهر والسنة.

– في حال الحصول على شهادة من خارج المملكة يجب إرفاق المعادلة من وزارة التعليم.

– بيان خدمة للموظف الحكومي، وذلك حسب شروط اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بوزارة الموارد البشرية.

وأوضحت الجامعة أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 27 رجب 1441هـ، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 2 شعبان 1441هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل التخصصات والشروط المطلوبة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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