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#وظائف شاغرة في مركز الدراسات والبحوث الدفاعية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، المتخصص بتطوير البحوث النوعية والتقنية المرتبطة بالمجالات الدفاعية والأمنية والإستراتيجية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة، على مسمى “خبير تصميم الأنظمة المدمجة”؛ وذلك للعمل بمقر المركز في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة المركز، أن الوظائف المتاحة لحمَلة درجة الماجستير في تخصصات: (هندسة التحكم الآلي، أو هندسة الإلكترونيات، أو الهندسة الكهربائية، أو هندسة الاتصالات)، مع وجود خبرات سابقة.
وأوضحت إدارة المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 مارس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 إبريل 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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