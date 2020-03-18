وظائف شاغرة في شركة بوبا العربية

2020-03-18

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، والخبر.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مسؤول- التحليل المالي والتجاري (جدة).

. موظف- السلامة والأمن (الخبر).

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. موظف- السلامة والأمن (الرياض).

. موظف- السلامة والأمن (جدة).

. مدير- السلامة والأمن (جدة).

. مسؤول- دعم المبيعات (الرياض).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 مارس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 مايو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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