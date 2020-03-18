وظائف شاغرة في مصفاة ساسرف

2020-03-18

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية “ساسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل التعويضات والفوائد: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

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– مهندس تخطيط الصيانة: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

– رئيس قسم التطوير المهني والقيادي: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص إدارة الأعمال.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 مارس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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