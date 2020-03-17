165 وظيفة شاغرة بمتاجر بنده في جميع مناطق المملكة

2020-03-17

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة كحد أدنى؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة في جميع مناطق المملكة.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. موظف خدمة- قسم الأسماك (عدد 35 وظيفة).

. موظف خدمة- قسم الخضار (عدد 70 وظيفة).

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. موظف خدمة- قسم الأجبان (عدد 30 وظيفة).

. موظف خدمة- قسم اللحوم (عدد 30 وظيفة).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 17 مارس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 إبريل 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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