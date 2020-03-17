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2020-03-17 الصحة تعلن أسماء المرشحين والمرشحات على وظائف تمريض متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت وزارة الصحة عن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف (أخصائيي تمريض). Advertisements ودعت وزارة الصحة المرشحين والمرشحات المتقدمين والمتقدمات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية على فئة: (أخصائي تمريض)، والمعلن عنها خلال شهر فبراير 2020م، لمراجعة مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات حسب جهة الترشيح، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 2020/03/22م؛ وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهم، مصطحبين معهم أصول الوثائق التالية: الهوية الوطنية، مع نسخة منها.

وثيقة التخرج، مع نسخة منها، موضحًا فيها التقدير العام، والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.

الحاصلون على المؤهلات الخارجية، يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل، والسجل الأكاديمي.

شهادة الامتياز.

شهادة التصنيف، وبطاقة التسجيل المهني سارية المفعول.

الخبرات إن وجدت. للاطلاع على أسماء المرشحين (هنا) للاطلاع على أسماء المرشحات (هنا) ​ تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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