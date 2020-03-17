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2020-03-17 وظائف للجنسين لدى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء للعمل بالهيئة في العاصمة الرياض بمسمى وظيفي – مدير شراكات الأعمال -. ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية وذلك حسب التفاصيل والشروط والمعلومات الموضحة أدناه: الوظائف الشاغرة :- Advertisements – مدير شراكات الأعمال رابط التقديم :- – عبر موقع linkedin: اضغط هنا تابعنا على تواصل معنا على شارك الخبر











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