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2020-03-17 326 وظيفة إدارية وفنية شاغرة بشركة مجموعة سدر حملة جميع المؤهلات الدراسية متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة مجموعة سدر للتجارة والمقاولات عن توفر (336) وظيفة شاغرة للسعوديين فقط ، للعمل في مكة المكرمة لحملة جميع المؤهلات ( الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس ) وفق المسميات التالية: Advertisements مدير مشروع (عدد 2) مدير العمليات (عدد 2) نائب مدير العمليات (عدد 2) مدير المكتب الفني والتخطيط والجودة (عدد 2) مدير الحركة (عدد 2) منسق ميداني (عدد 6) مدير خدمة (عدد 10) مشرف ميداني (عدد 70) منسق إداري (عدد 2) مراقب نظافة (عدد 228) – مزايا العمل : رواتب مغرية

بدل سكن

بدل مواصلات

تأمين طبي

حوافز أخرى – للتقديم ترسل السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني ([email protected]). تابعنا على تواصل معنا على شارك الخبر











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