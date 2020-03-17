شكرا لقرائتكم وظائف بشركة عبداللطيف جميل في ثلاث مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-03-17 وظائف بشركة عبداللطيف جميل في ثلاث مدن متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة عبداللطيف جميل للتمويل عن توفر وظائف شاغرة، في فروعها – في الرياض ، المنطقة الشرقية ، جدة ، وفق بالمسميات التالية : الوظائف المتاحة على النحو التالي: 1 – مسؤول ائتمان – الرياض Advertisements لا يشترط مؤهل علمي محدد

لا يشترط توفر خبرة سابقة

إجادة استخدام الحاسب الآلي 2 – مسؤول إئتمان – المنطقة الشرقية لا يشترط مؤهل علمي محدد

لا يشترط توفر خبرة سابقة

إجادة استخدام الحاسب الآلي 3 – مسؤول ائتمان – جدة لا يشترط مؤهل علمي محدد

لا يشترط توفر خبرة سابقة

إجادة استخدام الحاسب الآلي. 4 – أخصائي الحسابات الرئيسية – الرياض درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها.

خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة. – للتقديم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنــا ) تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف بشركة عبداللطيف جميل في ثلاث مدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.