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2020-03-17 وظائف بعدة تخصصات لدى الشركة السعودية للخطوط الحديدية يشترط توفر الخبرة حسب متطلبات كل وظيفة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) عن توفر وظائف شاغرة، مع توفر الخبرة حسب شروط كل وظيفة، وذلك للعمل في مدينة الرياض، بالمسميات التالية : – الوظائف: مدير إدارة مخاطر المؤسسة أخصائي تقني رئيسي مدير تحسين الجودة والعمليات مدير إدارة الإستراتيجية والأداء خبير استشاري لدى الشركات مفتش عمليات متنقلة Advertisements مهندس عمليات الشبكات مدير عمليات الشبكة مشرف عمليات الشبكة كبير مفتشي العمليات المتنقلة مهندس تخطيط شبكة البنية الأساسية مدير تخطيط الشبكة مشرف تخطيط الشبكة فني تخطيط شبكات البنية التحتية – للتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا ). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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