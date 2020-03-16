وظائف شاغرة بفروع شركة السيف القابضة

2020-03-16

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة السيف مهندسون مقاولون القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات والمتاجر التابعة لها ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، وتبوك، وجازان.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد مشرف تموين (الرياض).

– مشرف الخدمات (تبوك).

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– فني نجارة (الرياض).

– مساعد طاهٍ/ طباخ (جازان).

– موظف الخدمات العامة (تبوك).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 مارس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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