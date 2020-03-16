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#وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة ياسرف
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. أخصائي صيانة أول.
. مخطط جدولة (عدد وظيفتين).
. مهندس صيانة معدات (عدد 3 وظائف).
. أخصائي صيانة- وحدة الورش الميكانيكية.
. مهندس مشاريع ومعدات.
. مساعد إداري.
. مقدر تكاليف.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 مارس 2020م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 16 مايو 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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