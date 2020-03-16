وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة موبايلي

2020-03-16

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة موبايلي للاتصالات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والخبر.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي إدارة التخزين والنسخ الاحتياطي (الرياض).

– أخصائي هندسة البنية التحتية لتقنية المعلومات (الرياض).

– أخصائي تنفيذ النقل (الخبر).

– أخصائي تخطيط (الرياض).

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– أخصائي تصميم شبكات (الرياض).

– أخصائي مشاريع موقع مدني (الرياض).

– أخصائي هندسة التطبيقات (الرياض).

– أخصائي عروض البيانات مسبقة الدفع (الرياض).

– أخصائي العلاقات العامة والإعلامية (الرياض).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 مارس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 مارس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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