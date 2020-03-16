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#وظائف شاغرة بفروع عبداللطيف جميل للتمويل
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من محافظات المنطقة الشرقية، والرياض، وجدة.
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– مسؤول ائتمان (محافظات الشرقية).
– مسؤول ائتمان (الرياض).
– مسؤول ائتمان (جدة).
– أخصائي حسابات رئيسي (الرياض).
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 16 مارس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 مايو 2020م.
وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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