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2020-03-16 #وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة في شركة سار متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض. وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: – فني تخطيط شبكات البنية التحتية. – مشرف تخطيط الشبكات. – مدير تخطيط الشبكات. – مهندس تخطيط شبكات البنية التحتية. Advertisements – مفتش أول العمليات المتنقلة. – مشرف عمليات الشبكات. – مدير عمليات الشبكات. – مهندس عمليات الشبكات. – مفتش العمليات المتنقلة. – مستشار إدارة المشاريع. وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 مارس 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة؛ يمكنك الدخول من (هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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