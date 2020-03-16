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2020-03-16 وزارة الدفاع تعلن عن وظائف شاغرة على بند التشغيل والصيانة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت وزارة الدفاع اليوم الاثنين، عن فتح باب التقديم على وظائف شاغرة للمواطنين على بند التشغيل والصيانة بهيئة الاتصالات وأمن وتقنية المعلومات للقوات المسلحة (الباب الثالث). وأوضحت وزارة الدفاع أن الوظائف المعلن عنها “فنية للحاصلين على المؤهلات الكافية وأصحاب الخبرة في مجال الحاسب الآلي والاتصالات والكهرباء”. Advertisements وحول موعد التقديم ، أبانت أنه يمكن التقديم لمدة أسبوع من تاريخ الإعلان ، وذلك عبر إرسال السيرة الذاتية على الرابط التالي : (هنا). ويمكن معرفة التفاصيل عبر موقع الوزارة على الرابط التالي : ( هنــا ). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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