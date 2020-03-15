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#وظائف مضيفين شاغرة للجنسين في السعودية الخليجية
لحمَلة شهادة الثانوية العامة
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة خطوط الطيران السعودية الخليجية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين، وللنساء من السعوديات وغير السعوديات، على مسمى “مضيف جوي/ مقصورة”؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الدمام.
وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها، ويفضل وجود خبرات سابقة.
وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 مارس 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
وأشارت الشركة إلى أنه يمكن إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: ([email protected])، وسيتم التواصل مع المتقدم في حال وجود أي شواغر تناسب مؤهلاته.
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