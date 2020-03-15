وظائف مضيفين شاغرة للجنسين في السعودية الخليجية

2020-03-15

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة خطوط الطيران السعودية الخليجية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين، وللنساء من السعوديات وغير السعوديات، على مسمى “مضيف جوي/ مقصورة”؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الدمام.

وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها، ويفضل وجود خبرات سابقة.

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وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 مارس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

وأشارت الشركة إلى أنه يمكن إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: ([email protected])، وسيتم التواصل مع المتقدم في حال وجود أي شواغر تناسب مؤهلاته.

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