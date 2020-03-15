18 وظيفة شاغرة لدى متاجر بنده في 3 مدن

2020-03-15

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها في كل من الرياض، وجدة، والخرج.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. كاشير- هايبر بنده الرمال (الرياض).

. كاشير- بنده حي المصيف (الرياض).

. موظف خدمة خضار- بنده حي المصيف (الرياض).

. موظف خدمة خضار- بنده (الخرج).

. كاشير- بنده (عدد وظيفتين/ الخرج).

. مصمم الاتصالات الإبداعية- إدارة الثقافة والاتصالات (جدة).

. موظف خدمة خضار- بنده حي الصحافة (الرياض).

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. مدير مشروع أول (جدة).

. مسؤول العلاقات الحكومية- الشؤون التنظيمية (الرياض).

. كاشير- هايبر بنده (الخرج).

. مدير صيانة المنطقة (الرياض).

. مدقق حسابات- تشغيل المتجر (جدة).

. مصفف أرفف- هايبر بنده الحمدانية (جدة).

. رجل أمن- بنده شارع التحلية (جدة).

. رجل أمن- هايبر بنده الجامعة بلازا (عدد وظيفتين/ جدة).

. كاشير- بنده حي الندى (الرياض).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 مارس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 مايو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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