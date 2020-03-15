17 وظيفة شاغرة للجنسين في إمارة المدينة المنورة

2020-03-15

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت إمارة منطقة المدينة المنورة عن توفر عدد (17) وظيفة شاغرة للرجال والنساء، على المرتبتين السابعة والرابعة، والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية)، وذلك للعمل بمقر ديوان الإمارة، وبفروعها في المحافظات والمراكز التالية: (العلا، والمهد، والعرايد، والرويضة، والسليلة، والعشاش، ووادي الفرع، والنخيل، وجدعاء، والصعبية، وصخيبرة، والحفيرة، والحمنه، والهرارة، والشقران).

وأبرزت الإمارة أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. مهندس مدني مساعد- المرتبة السابعة (للرجال).

. كاتب- المرتبة الرابعة (عدد 5 وظائف/ للرجال).

. كاتب- المرتبة الرابعة (عدد 11 وظيفة/ للنساء).

وبينت الإمارة أن المؤهلات والشروط المطلوبة هي:

– خريجو وخريجات الدرجات العلمية والبرامج الإعدادية (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

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– يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

– الوظائف المعلن عنها للمرتبة (السابعة) تتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية.

– جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطًا.

– ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين والمرشحات خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح أو المرشحة.

– الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).

وأوضحت الإمارة أن التقديم متاح من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية: (هنا)، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 27 رجب 1441هـ إلى يوم الخميس الموافق 2 شعبان 1441هـ.

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