وظائف شاغرة : برواتب مجزية| فرص عمل شاغرة لجميع المؤهلات للعمل فورا بمطاعم سيد حنفي

تعلن إدارة ومطاعم سيد حنفي 41 شارع الشركات من شارع بورسعيد الزاوية الحمراء، عن حاجتها إلى شغل عشرات الوظائف في مختلف التخصصات، لجميع المؤهلات، بالإضافة إلى غير الحاصلين على مؤهل، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي:-

وظائف مطاعم سيد حنفي

مطلوب عدد 5 كاشير، ويشترط مؤهل عالي وان يجيد الحاسب الألى، وان لا يزيد السن عن 30 سنة، براتب 2300 جنية. مطلوب عدد 2 مساعد مدير فرع، ويشترط مؤهل عالي والسن لا يزيد عن 45 سنة. مطلوب عدد 4 كابتن صالة من الجنسين، ويشترط ان لا يقل المؤهل عن متوسط، براتب 2650 جنية. مطلوب عدد 15 ويتر، و يشترط أن يكون المتقدم يجيد القراءة والكتابة، وان لا يزيد السن عن 35 سنة، براتب 2300 جنية. مطلوب عدد 25 عضو فريق، و يشترط أن يكون المتقدم يجيد القراءة والكتابة، وان لا يزيد السن عن 35 سنة، براتب 2300 جنية.

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المزايا وطرق التقديم لشغل الوظائف

توفر مطاعم سيد حنفي سكن للمغتربين و وجبات و بدل انتقال، و ذلك للعمل بفروع الشركة بالقاهرة الجديدة ومدينة نصر ووسط البلد وحدائق القبة، و للراغبين يرجى الحضور على العنوان المذكور أعلاه، أو الاتصال بالشركة على الأرقام التالية: 01145501166