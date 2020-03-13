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2020-03-13 #وظائف إدارية وصحية شاغرة في جامعة كاوست متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة. وأبرزت الجامعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: – أخصائي النشر التكنولوجي. – أخصائي الحملات الرقمية. Advertisements – أخصائي أول امتثال الأبحاث. – مستشار الخدمات الصحة النفسية. – مسؤول حاضنة الشركات. وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الجمعة الموافق 13 مارس 2020م، مبينة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا) تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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