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2020-03-13 #وظائف صحية وإدارية شاغرة في مركز أرامكو الطبي متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية. وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . أخصائي طب العيون. . أخصائي جرعات العلاج الإشعاعي. . ممرض أول- غرفة العمليات. . ممرض أول- وحدة الرعاية الصحية السلوكية. . طبيب أسنان عام. Advertisements . طبيب- الأمراض الجلدية. . مشغل مستودع أول. . مساعد طبيب أسنان. . طبيب أسنان أطفال. . أخصائي تقويم الأسنان. . أخصائي معالج الأسنان. وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 مارس 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا) تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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