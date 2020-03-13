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2020-03-13 #وظائف فنية وهندسية شاغرة في شركة BAE SYSTEMS متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وتبوك، والطائف، والظهران. وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . مشغل ميكانيكي- وحدة الصيانة المجدولة (الطائف). . مشرف ميكانيكي- وحدة الصيانة المجدولة (الطائف). . فني صيانة الأنظمة الكهربائية (تبوك). Advertisements . المدير الفني- المنتجات والخدمات (الرياض). . مشرف الكترونيات الطيران- التايفون (الطائف). . مدرب أول- التدريب الفني (الظهران). . فني خلية تدريب- التايفون (الطائف). وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 مارس 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا) تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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