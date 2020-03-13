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2020-03-13 #وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية والفنية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، والمدينة المنورة. وأبرزت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . استشاري كلى (الرياض). . مدرب سريري- التمريض (الرياض). . مساعد رعاية (عدد 9 وظائف/ الرياض). . عالم أبحاث مساعد (الرياض). . مجهز أطعمة باردة (الرياض). . صيدلاني أول (الرياض). . صيدلاني ثاني (الرياض). Advertisements . صيدلاني ثالث (الرياض). . فني العلاج التنفسي (الرياض). . مساعد كهربائي (الرياض). . فني بيطري (الرياض). . مساعد ثاني طب أسنان (الرياض). . مساعد بناء (الرياض). . عامل نظافة (الرياض). . استشاري علم الأمراض التشريحية (المدينة المنورة). وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 مايو 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا) تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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