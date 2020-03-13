- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم 11 وظيفة شاغرة في شركة التصنيع الوطنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
11 وظيفة شاغرة في شركة التصنيع الوطنية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. مهندس عمليات- الكيمائية (الجبيل).
. مدير أول- تطوير التكنولوجيا (الجبيل).
. أخصائي أول- الكهرباء (الجبيل).
. أخصائي أول- صيانة الأجهزة (الجبيل).
. مهندس عمليات البوليمر (الجبيل).
. محلل أول- إدارة الجودة الشاملة (الجبيل).
. أخصائي- حلول أعمال تقنية المعلومات (الرياض).
. مشرف- الصيانة (الرياض).
. مشرف- الإنتاج (الرياض).
. مشرف- مدني (الجبيل).
. مخطط- الصيانة (الجبيل).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 مارس 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر 11 وظيفة شاغرة في شركة التصنيع الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.