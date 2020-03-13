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11 وظيفة شاغرة في شركة التصنيع الوطنية

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2020-03-13

11 وظيفة شاغرة في شركة التصنيع الوطنية

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مهندس عمليات- الكيمائية (الجبيل).

. مدير أول- تطوير التكنولوجيا (الجبيل).

. أخصائي أول- الكهرباء (الجبيل).

. أخصائي أول- صيانة الأجهزة (الجبيل).

. مهندس عمليات البوليمر (الجبيل).

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. محلل أول- إدارة الجودة الشاملة (الجبيل).

. أخصائي- حلول أعمال تقنية المعلومات (الرياض).

. مشرف- الصيانة (الرياض).

. مشرف- الإنتاج (الرياض).

. مشرف- مدني (الجبيل).

. مخطط- الصيانة (الجبيل).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 مارس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 

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