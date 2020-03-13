وظائف شاغرة : وظائف للمهندسين من جريدة الأهرام الجمعة 13/3/2020

نشرت اليوم جريدة الأهرام الجمعة في عددها الأسبوعي الصادر صباح اليوم 13 مارس 2020، ومن أهم فرص العمل التي تم نشرها وظائف للمهندسين في العدبد من التخصصات الهندسية، وذلك للعمل في كبرى الشركات والتقديم لشغب هذه الوظائف عن طريق الإنترنت من خلال البريد الإلكتروني المنشور في الإعلانات التالية. وظائف للمهندسين في شركة أخشاب شركى كبرى تعمل في مجال المنتجات الخشبية تطلب للتعيين بمرتبات مجزية: مهندسي إنتاج.

مهندسي صيانة ميكانيكية ماكينات.

مهندسي تشغيل ماكينات. ترسل السيرة الذاتية الى البريد الإلكتروني. وظائف في شركة كبرى للصناعات الخشبية شركة كبرى للصناعات الخشبية تطلب الوظائف التالية نظرا للتوسعات الحالية بمصانعها ب 6 اكتوبر: Advertisements مهندس مكتب فني.

مهندس انتاج.

مهندس تركيبات.

مهندس تشغيل. وظائف للمهندسين تخصص كهرباء وميكانيكا في شركة مقاولات كبرى. وظائف الأهرام الجمعة 13/3/2020 كاملة وبالتخصص. وظائف الحكومة المصرية من هنا.

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