غرفة الرياض تطرح 320 وظيفة للجنسين

2020-03-12

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت غرفة الرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (320) وظيفة شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى 4 شركات بالقطاع الأهلي في مدينة الرياض، وهي كالتالي:

– شركة مراكز الاتصال.

– شركة أسواق عبدالله العثيم.

– شركة الفنار.

– شركة ماجد الفطيم.

وأبرزت الغرفة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. كاشير.

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. بائع.

. مسؤول خدمة عملاء كبار الشخصيات.

. مسؤول خدمة عملاء.

. ممثلة تجارب عملاء.

. مساعدة فني.

. مسؤولة خدمة عملاء.

وأوضحت الغرفة، أن مواعيد المقابلات ستعقد بدءًا من يوم الاثنين الموافق 16 مارس 2020م؛ وتستمر لمدة 4 أيام.

وللتقديم والاطلاع على مقرات المقابلات الشخصية، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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