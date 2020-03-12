وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة سيمينس

2020-03-12

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة بالمملكة في كل من الرياض، والدمام، والخبر.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مهندس مبيعات (للسعوديين/ الرياض).

. مدير التطبيقات (الرياض).

. مهندس أول- الصيانة (الرياض).

. رئيس الحلول والخدمات الإقليمية (الرياض).

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. مهندس اتصالات- مشروع المترو (للسعوديين/ الرياض).

. خبير تركيبات أول- مشروع المترو (الرياض).

. أخصائي دعم (للسعوديين/ الدمام).

. مهندس مبيعات (للسعوديين/ الدمام).

. مهندس الخدمة (الخبر).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 مارس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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