وظائف قيادية شاغرة في شركة سار

2020-03-12

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

Advertisements

– مدير إدارة الإستراتيجية والأداء: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، ويفضل درجة الماجستير.

– مدير تحسين الجودة والعمليات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة الأعمال)، ويفضل درجة الماجستير.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 12 مارس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة؛ يمكنك الدخول على الرابط التالي: (هنا).

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر