وظائف شاغرة للجنسين بفروع بوبا للتأمين

2020-03-12

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مسؤول- مكتب الخدمة (للنساء/ جدة).

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. مدير أول- إدارة التكاليف والمشتريات (جدة).

. مسؤول- التدقيق الداخلي (جدة).

. مسؤول- تطوير الأعمال الجديدة (الرياض).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 12 مارس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 مايو 2020م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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