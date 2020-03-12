24 وظيفة شاغرة في فروع متاجر بنده

2020-03-12

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها في كل من الجبيل، والقصيم.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مصفف خضار- بنده جلمودة (عدد 7 وظائف/ الجبيل).

. موظف خدمة العملاء- بنده جلمودة (عدد وظيفتين/ الجبيل).

. رجال أمن- بنده جلمودة (عدد 3 وظائف/ الجبيل).

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. كاشير- بنده جلمودة (عدد 8 وظائف/ الجبيل).

. محلل مكتب الخدمة (القصيم).

. كاشير- بنده حي الدخل (الجبيل).

. كاشير- بنده حي القدس (عدد وظيفتين/ الجبيل).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 مارس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 مايو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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