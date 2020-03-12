وظائف أكاديمية بـ جامعة الأميرة نورة

2020-03-12

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن عن توفر وظائف أكاديمية “للمواطنات” على درجة (أستاذ مساعد فما فوق) للعام الجامعي 1441 /1442هـ، وفق التفاصيل التالية:

– الشروط الواجب توافرها عند التقديم :

1- أن تكون حاصلة على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها.

2- أن لا يقل التقدير العام في البكالوريوس عن “جيد جدًا”.

3- أن تكون الدراسة في المراحل الثلاث ( بكالوريوس – ماجستير – دكتوراه ) دراسة انتظام.

4- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

5- انطباق شروط التعيين لدرجة أستاذ مساعد فما فوق حسب القواعد التنفيذية للجامعة.

– المستندات المطلوب إرفاقها:

1- صورة من الهوية الوطنية سارية المفعول (بطاقة الأحوال المدنية).

2 – السيرة الذاتية.

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3 – إرفاق جميع المؤهلات العلمية والسجلات الأكاديمية (البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه).

4 – صورة طبق الأصل للوثائق من إدارة معادلة الشهادات الجامعية بوزارة التعليم (إذا كان الحصول عليها من خارج المملكة).

5 – الخبرات السابقة (إن وجدت).

– ملاحظات هامة:

سوف يتم استبعاد طلب الوظيفة في الحالات الآتية:

1 – عدم إرفاق الهوية الوطنية الخاصة، أو إذا كانت غير سارية المفعول.

2 – عدم إرفاق المستندات المطلوبة بالشروط.

3 – عدم استكمال البيانات المسجلة أو عدم صحتها.

4 – عدم انطباق شروط التعيين حسب ما هو مطبق من لوائح وأنظمة.

– يمكن تعديل وتحديث البيانات والمستندات أثناء فترة التقديم، ولا يقبل إرفاق أي مستندات بعد انتهاء الفترة المحددة للتقديم على الوظائف، على أن تتحمل المتقدمة مسؤولية صحة البيانات المدخلة ومطابقتها للمستندات المطلوبة.

– يبدأ التقديم يوم الأحد تاريخ 1441/7/20هـ الموافق 2020/3/15م وحتى نهاية يوم الخميس 1441/7/24هـ الموافق 2020/3/19م.

– تفاصيل الوظائف من خلال الرابط: ( اضغط هنــا )

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