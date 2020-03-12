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13 وظيفة شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة في مدينة الرياض.
وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشرف خدمات معمل الأسنان.
– مشرف التصوير الطبي.
– منسق الإمدادات المعقمة الإدارة المركزية.
– مدير تقنية المعلومات.
– فني أول مختبر الأسنان.
– مساعد أسنان أول.
– فني ثاني مختبر الأسنان.
– فني أشعة أسنان.
– منسق مراقبة العدوى.
– فني مكتبة.
– محلل موارد بشرية ورواتب ثانٍ.
– محلل معلومات القوى العاملة.
– أخصائي مزايا وتعويضات.
وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 رجب 1441هـ؛ والتقديم مستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 1 شعبان 1441هـ.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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